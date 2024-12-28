МЧС очищает реки Бишкека. В мероприятии принял участие мэр

Мэрия Бишкека совместно с МЧС КР начала очистку русел рек Ала-Арча, Аламедин и БЧК. Корреспондент 24.kg посмотрел, как это происходит.

На участке, протяженностью 15 километров, задействовано около 30 экскаваторов и 40 самосвалов HOWO. Цель работ — предотвращение заторов и возможных затоплений, вызванных как скоплением мусора, так и шуговыми массами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

В мэрии отметили, что работы по очистке рек начались еще в начале весны. Для этого закупили оборудование за 1 миллион сомов. В мероприятии принял участие и сам мэр столицы Айбек Джунушалиев.











«Планируется благоустройство берегов рек. При содействии инвесторов территории приведут в порядок, чтобы горожане могли комфортно передвигаться и проводить время в прибрежных зонах. Затем мы намерены продолжить работы собственными силами», — заявил Айбек Джунушалиев.

В мэрии добавили, что эта инициатива — важный шаг к повышению безопасности города и улучшению городской инфраструктуры.