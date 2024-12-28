Правозащитница Азиза Абдирасулова покинула Кыргызстан. Информацию она подтвердила 24.kg.

Но она не стала сообщать, когда она вернется и связан ли ее выезд за пределы страны с преследованиями властей.

Напомним, 21 декабря, выступая на третьем Народном курултае, президент Садыр Жапаров высказал критику в адрес некоторых средств массовой информации и правозащитной организации «Кылым шамы», основателем которой является Азиза Абдирасулова.

«В «Кылым шамы» Азизы Абдрасуловой в 2018 году поступило 8 миллионов 586 тысяч сомов из Вашингтона (США). С 2018-го организация всего получила 21 миллион 168 тысяч сомов. Как я знаю, в «Кылым шамы» работают только мать и дочь. Мама ушла на пенсию и передала дело дочке. Вот, что делают НПО. Они кое-как сдают отчеты своим хозяевам, придумывая разные цифры. А их хозяева думают, что они делают хорошую работу. А так они распространяют ложную информацию, ищут плохое и бездоказательно унижают честь и достоинство других», — рассказал Садыр Жапаров.

Комментируя заявление главы государства на Facebook, Азиза Абдирасулова отмечала, что не стала отвечать не из-за страха, а из-за уважения к нему. В своей публикации она назвала его младшим братом.

«Бывшие президенты, которые преследовали и очерняли, просили в свое время прощения у меня. Ты хорошо это знаешь. Если не знаешь, спроси о моей проделанной работе у Акаева, Бакиева, Отунбаевой и Атамбаева», — написала правозащитница.