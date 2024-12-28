18:36
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Общество

ГУОБДД запретило перевозчикам поднимать цены за проезд в новогодние праздники

Водителям международного пассажирского транспорта запретили поднимать цены за проезд в новогодние праздники. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД Байказы Айтикул уулу.

Автоинспекторы ГУОБДД перед новогодними праздниками посетили автовокзалы и провели разъяснительную работу с водителями маршрутных такси и частных перевозчиков, курсирующих за пределы города Бишкека.

Им напомнили, что в праздничные дни самовольное увеличение тарифов на проезд недопустимо. В случае выявления подобных нарушений будут приняты меры в соответствии с законом.

Начальник пресс-службы отметил, что для удобства пассажиров, направляющихся в отдаленные регионы в новогодние дни, отдел технического надзора ГУОБДД организовал 10 дополнительных микроавтобусов на маршруте Бишкек — Каракол.

При увеличении числа пассажиров, планирующих поездки в отдаленные районы, будут добавлены дополнительные транспортные средства.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/315686/
просмотров: 524
Версия для печати
Материалы по теме
Камчыбек Ташиев поздравил слабослышащих детей с Новым годом
Центр экстренной медицины Бишкека готовится к работе в новогодние праздники
Сколько стоит Новый год. Как изменились цены на оливье и селедку под шубой
Елки, Пэр Ноэль, угощенья. Как встречают Новый год в разных странах
Что поставить на стол и надеть на Новый год, чтобы задобрить Змею
Встречаем 2025 год. Самые красивые елки в городах мира
На центральной площади Оша зажгут елку — всех приглашают на праздник
Выбираем наряд на Новый год. Советы от модельера и астролога
Скоро Новый год. Министерство природы просит кыргызстанцев не рубить елки
Выставка об особенностях празднования Нового года пройдет в Историческом музее
Популярные новости
Крытые детские площадки в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;цены Крытые детские площадки в Бишкеке. Адреса и цены
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Казахстан может лишиться пансионатов на&nbsp;Иссык-Куле, если не&nbsp;выполнит договор Казахстан может лишиться пансионатов на Иссык-Куле, если не выполнит договор
Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка &laquo;Аламедин&raquo; Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка «Аламедин»
Бизнес
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
28 декабря, суббота
18:08
Президент назначил нового директора Антитеррористического центра ГКНБ Президент назначил нового директора Антитеррористическо...
17:32
Начальника пресс-службы МВД Тилека Оторова проводили на пенсию
17:05
В Нарыне экс-глава лесхоза отдал частникам земли стоимостью 1,1 миллиарда сомов
16:32
Авиакрушение в Актау. Медики готовы перевезти кыргызстанца домой
16:31
ГУОБДД запретило перевозчикам поднимать цены за проезд в новогодние праздники