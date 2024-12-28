Авиакрушение в Актау. Медики готовы перевезти кыргызстанца домой

Для транспортировки в Кыргызстан Рината Асанова — одного из пострадавших при авиакрушении в Актау подготовлен самолет. Об этом на своей страничке в сети Facebook сообщил пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов со ссылкой на министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева.

«Однако его текущее состояние остается тяжелым и перевозка может быть опасной. Как только врачи дадут разрешение, его перевезут на родину. Поэтому в настоящее время он получает медицинскую помощь и проходит лечение в местной больнице», — пояснил Алагозов.

Состояние двух других наших граждан оценивается как удовлетворительное, и их выписка из больницы запланирована на понедельник, 30 декабря.

25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился близ аэропорта Актау, куда летел экстренно после неудавшихся попыток приземлиться в России. По словам вице-премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди погибших — шесть граждан РК. Среди госпитализированных — три гражданина Кыргызстана.

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.