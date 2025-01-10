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Общество

Как предотвратить рак шейки матки, рассказали специалисты ВОЗ

Вакцинация против ВПЧ, регулярные осмотры, начиная с 30-летнего возраста, и лечение предраковых поражений позволяют предотвратить большинство случаев рака шейки матки. Об этом со ссылкой на специалистов ВОЗ сообщают «Новости ООН».

По их данным, по состоянию на 2023 год во всем мире имеется шесть вакцин против вируса папилломы человека (ВПЧ). Все они эффективно защищают от самых опасных типов вируса. Одним из приоритетов является вакцинация всех девочек в возрасте 9-14 лет, прежде чем они начнут вести половую жизнь. Для оптимальной защиты лицам с ослабленным иммунитетом следует получить две или три дозы вакцины.

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В Кыргызстане прививки от ВПЧ делают 11-летним девочкам с ноября 2022-го.

В некоторых странах также вакцинируют мальчиков, чтобы еще больше снизить распространенность ВПЧ среди населения и предупредить развитие вызываемых этим вирусом раковых заболеваний у мужчин.

Рак шейки матки (РШМ) является одной из наиболее успешно излечимых форм рака при условии, что он выявляется на ранней стадии и эффективно лечится. При комплексном подходе к профилактике, скринингу и лечению рак шейки матки может быть ликвидирован на протяжении жизни одного поколения.

  • РШМ — четвертый из наиболее распространенных видов рака среди женщин в мире. Почти все случаи болезни (99 процентов) связаны с заражением ВПЧ — чрезвычайно распространенным вирусом, передающимся половым путем.

В ООН отмечают, что январь — месяц осведомленности о раке шейки матки.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/316344/
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