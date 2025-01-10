В Нижнем Новгороде определились с датой открытия офиса почетного консула КР

В Нижнем Новгороде определились с датой открытия офиса почетного консула Кыргызстана. Об этом сообщает правительство Нижегородской области России.

По словам главы местного Министерства международных и межрегиональных связей Ольги Гусевой, у КР и Нижегородской области есть большой потенциал для сотрудничества в сфере промышленности, например, в области передовых технологий и машиностроения, а также в сельском хозяйстве.

Отмечается, что офис почетного консула Кыргызстана будет открыт в 2025 году. Напомним, его возглавит руководитель ИТ-компании Вадим Юн. Он станет седьмым почетным консулом в Нижнем Новгороде. Сейчас в городе работают почетные консулы Абхазии, Австрии, Армении, Боснии и Герцеговины, Мальты и Франции.