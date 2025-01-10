09:42
USD 87.00
EUR 89.63
RUB 0.85
Общество

2024 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

2024 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает европейская Служба по контролю за изменением климата «Коперник».

ВВС
Фото ВВС

Уточняется, что в прошлом году средняя глобальная температура впервые повысилась более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальными показателями за 1850–1900 годы.

По итогам 2023 года температура выросла на 1,48 градуса. Таким образом последнее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений.

По мнению экспертов, прошлогоднее повышение температуры обусловлено человеческой деятельностью, а также дополнительным вкладом естественных погодных условий, таких как Эль-Ниньо.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/316400/
просмотров: 2008
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 января: ночью будет холодно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 января: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 9 января: ночью будет холодно
В Бишкеке будет солнечно. Прогноз погоды на 9-12 января
В Кыргызстане разработали закон о климатической деятельности
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 января: ожидается снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 января: в Бишкеке без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: снег
В Бишкеке будет холодно. Прогноз погоды на 6-8 января
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 января: ожидается снег
Популярные новости
Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их&nbsp;отрабатывать Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их отрабатывать
Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии
Вниманию владельцев авто! В&nbsp;Кыргызстане отменили налоги на&nbsp;транспорт Вниманию владельцев авто! В Кыргызстане отменили налоги на транспорт
Дочь первого президента Узбекистана перевели в&nbsp;колонию-поселение Дочь первого президента Узбекистана перевели в колонию-поселение
Бизнес
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
11 января, суббота
09:18
Глава МИД Кыргызстана и президент Казахстана обсудили приоритеты сотрудничества Глава МИД Кыргызстана и президент Казахстана обсудили п...
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 11 января 1959 года
08:50
Никакой коррупции. Муниципальных работников Бишкека предупредили о наказании
08:40
В Кара-Балте отдел «Унаа» из-за пожара временно не работает: куда обращаться
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 января, пятница
23:11
Компания Zugu представила iPad, который уничтожает данные после смерти владельца
22:50
Суд вынес Дональду Трампу приговор по делу о взятке порноактрисе за молчание
22:30
Во Франции найдена 20-тысячелетняя трехмерная карта древних людей
21:58
Касым-Жомарт Токаев засекретил сведения о первом президенте Казахстана
21:29
В Саратовской области кыргызстанец осужден за ДТП со смертельным исходом