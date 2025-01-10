2024 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает европейская Служба по контролю за изменением климата «Коперник».

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Уточняется, что в прошлом году средняя глобальная температура впервые повысилась более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальными показателями за 1850–1900 годы.

По итогам 2023 года температура выросла на 1,48 градуса. Таким образом последнее десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений.

По мнению экспертов, прошлогоднее повышение температуры обусловлено человеческой деятельностью, а также дополнительным вкладом естественных погодных условий, таких как Эль-Ниньо.