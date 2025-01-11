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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 11 января 1959 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 11 января 1959 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −25,5 градуса.

Самым теплым — 11 января 1979-го, когда температура составила +16,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2025 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры января для столицы составляет −2,7 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был январь 1969 года со средней температурой −12 градусов.

Самым теплым — январь 2022-го со среднемесячной температурой +1,7 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 11 января в столице ожидается ясная погода. Днем воздух прогреется до +4 градусов, а ночью температура опустится до −7 градусов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/316406/
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