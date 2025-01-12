12:53
USD 87.25
EUR 89.39
RUB 0.86
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 12 января 1945 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 12 января 1945 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −26,2 градуса.

Самым теплым — 12 января 1981-го, когда температура составила +13,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры января для столицы составляет −2,7 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был январь 1969 года со средней температурой −12 градусов.

Самым теплым — январь 2022-го со среднемесячной температурой +1,7 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 12 января в столице ясно. Днем воздух прогреется до +6 градусов, а ночью температура опустится до −6 градусов.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/316407/
просмотров: 501
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 11 января 1959 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 5 января 1956 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 4 января 1956 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 3 января 1955 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 2 января 1969 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 1 января 1955 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 31 декабря 1968 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 29 декабря 1954 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 28 декабря 1954 года
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 22 декабря 1984 года
Популярные новости
Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии
Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их&nbsp;отрабатывать Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их отрабатывать
Вниманию владельцев авто! В&nbsp;Кыргызстане отменили налоги на&nbsp;транспорт Вниманию владельцев авто! В Кыргызстане отменили налоги на транспорт
Дочь первого президента Узбекистана перевели в&nbsp;колонию-поселение Дочь первого президента Узбекистана перевели в колонию-поселение
Бизнес
Открыт легкий способ исполнить новогодние желания! Открыт легкий способ исполнить новогодние желания!
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
12 января, воскресенье
12:45
В Калифорнии теперь начались разрушительные огненные торнадо. Что это за явление В Калифорнии теперь начались разрушительные огненные то...
12:44
Кыргызстанец Акбар Абдуллаев одержал победу над чемпионом мира ONE Танг Каем
12:15
Глава Джалал-Абадского областного суда Каныбек Токтосун уулу подал в отставку
11:46
Опубликован рейтинг армий мира: на каком месте Кыргызстан
11:28
Сотрудник милиции Таласского района задержан при получении взятки — ГКНБ