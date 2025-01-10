Китай вводит новые правила для защиты бизнеса от чиновничьих проверок

Государственный совет КНР утвердил рекомендации, направленные на снижение административного давления на предприятия. Новые правила вводят строгую стандартизацию проверок, что должно уменьшить нагрузку на бизнес и исключить злоупотребления со стороны проверяющих органов.
Согласно документу, запрещается:
- принимать подарки, вознаграждения или льготы от проверяемых компаний;
- участвовать в банкетах, развлечениях, поездках и других мероприятиях за счет предприятий;
- заставлять компании оплачивать расходы, связанные с проверками;
- принуждать предприятия приобретать услуги посреднических фирм;
- безосновательно требовать присутствия руководителя компании;
- опечатывать, арестовывать или замораживать активы, а также отдавать приказы о закрытии предприятий и остановке производства без достаточных на то оснований;
- проводить проверки под предлогом наблюдения, надзора, «ознакомительных поездок» или другой подобной деятельности.
Кроме того, предприятия получили право отказывать в проверке, если она проводится с нарушением правил, а также подавать жалобы и обращаться в правоохранительные органы.
Эти меры призваны улучшить деловой климат в Китае и защитить бизнес от необоснованного вмешательства чиновников.