09:42
USD 87.00
EUR 89.63
RUB 0.85
Общество

Взрыв снаряда в Арка-2. Замминистра здравоохранения навестил пострадавшую

Заместитель министра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов посетил в Ошской межобластной детской клинической больнице пострадавшую 12-летнюю девочку при взрыве снаряда в селе Арка-2 Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Как отмечается, у пациентки улучшилось состояние здоровья и в больнице принимают все меры для ее полноценного выздоровления. Каарманбек Байдавлетов встретился с лечащими врачами и подчеркнул, что государственная поддержка будет продолжаться непрерывно.

Отметим, мать девочки проходит лечение в Ошской межобластной объединенной клинической больнице.

пресс-службы Ошской межобластной детской клинической больницы
Фото пресс-службы Ошской межобластной детской клинической больницы

Напомним, 5 января 2025 года в селе Арка-2 Лейлекского района в результате взрыва снаряда пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Пострадавших доставили в ЦОВП села Кулунду, где им оказали первую медицинскую помощь, а после по линии санавиации перевели в Ош.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/316416/
просмотров: 3129
Версия для печати
Материалы по теме
Взрыв снаряда в Арка-2. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
В селе Арка-2 на границе с Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности
Tesla взорвалась у отеля Дональда Трампа: что произошло в Лас-Вегасе
Садыр Жапаров выразил соболезнования Турции в связи с трагедией в Балыкесире
В Казахстане, в Риддере, произошел взрыв на местной ТЭЦ
Хотел стать пограничником. Маленький Манап нуждается в дорогостоящей операции
В Узгене взорвался школьный котел. Пострадал охранник
В момент взрыва рядом с аэропортом Бейрута самолет КР готовился к взлету
В Шопокове на литейном заводе взорвалась печь
В городе Ош пятилетний мальчик упал в реку Ак-Бууру и утонул. Его ищут спасатели
Популярные новости
Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их&nbsp;отрабатывать Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их отрабатывать
Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии
Вниманию владельцев авто! В&nbsp;Кыргызстане отменили налоги на&nbsp;транспорт Вниманию владельцев авто! В Кыргызстане отменили налоги на транспорт
Дочь первого президента Узбекистана перевели в&nbsp;колонию-поселение Дочь первого президента Узбекистана перевели в колонию-поселение
Бизнес
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
11 января, суббота
09:42
Марк Цукерберг признал, что спецслужбы США читают переписки в WhatsApp Марк Цукерберг признал, что спецслужбы США читают переп...
09:18
Глава МИД Кыргызстана и президент Казахстана обсудили приоритеты сотрудничества
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 11 января 1959 года
08:50
Никакой коррупции. Муниципальных работников Бишкека предупредили о наказании
08:40
В Кара-Балте отдел «Унаа» из-за пожара временно не работает: куда обращаться
10 января, пятница
23:11
Компания Zugu представила iPad, который уничтожает данные после смерти владельца
22:50
Суд вынес Дональду Трампу приговор по делу о взятке порноактрисе за молчание
22:30
Во Франции найдена 20-тысячелетняя трехмерная карта древних людей
21:58
Касым-Жомарт Токаев засекретил сведения о первом президенте Казахстана