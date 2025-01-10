Взрыв снаряда в Арка-2. Замминистра здравоохранения навестил пострадавшую

Заместитель министра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов посетил в Ошской межобластной детской клинической больнице пострадавшую 12-летнюю девочку при взрыве снаряда в селе Арка-2 Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.
Как отмечается, у пациентки улучшилось состояние здоровья и в больнице принимают все меры для ее полноценного выздоровления. Каарманбек Байдавлетов встретился с лечащими врачами и подчеркнул, что государственная поддержка будет продолжаться непрерывно.
Отметим, мать девочки проходит лечение в Ошской межобластной объединенной клинической больнице.
Напомним, 5 января 2025 года в селе Арка-2 Лейлекского района в результате взрыва снаряда пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Пострадавших доставили в ЦОВП села Кулунду, где им оказали первую медицинскую помощь, а после по линии санавиации перевели в Ош.