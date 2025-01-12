Неделя-24. Отмена налога на транспорт и прогноз по цене золота

В Кыргызстане теперь нет налога на автотранспортные средства. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров. По его словам, решение связано с тем, что в стране вступили в силу изменения в Закон «О дорожном фонде», по которому предусмотрен сбор по 1 сому с каждого литра топлива. «Я поручил отменить налог на автотранспорт и подписал соответствующий указ. С транспортных средств налог больше не взимают. Также я поручил объявить амнистию гражданам, не уплатившим налог на автотранспорт до 1 января 2025 года», — сообщил глава государства.

В Кыргызстане вместо транспортного налога теперь будут взимать по 1 сому с каждого литра топлива. Редакция 24.kg посчитала, сколько новый налог сможет принести средств в бюджет.

В Службе антимонопольного регулирования заявляли, что индикативный баланс на 2024 год по светлым нефтепродуктам (бензин и дизельное топливо) утвержден в объеме 1,2 миллиона тонн:

бензин — 650 тысяч тонн (или примерно 866 миллионов литров),

дизельное топливо — 550 тысяч тонн (647 миллионов литров).

Этот объем полностью покрывает потребности топливного рынка страны. Основная часть нефтепродуктов импортируется из России. В итоге за год бензин и дизель смогут пополнить Дорожный фонд на 1,513 миллиарда сомов. Отметим, что первый заместитель министра транспорта Талантбек Солтобаев сообщал, что ведомство ожидает 1,7 миллиарда сомов поступлений от налога на топливо.

В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека (HMPV). Заболеваемость увеличивается среди детей в возрасте 14 лет и младше, наибольшую распространенность она получила в северных провинциях. Вирус создал значительную нагрузку на местную систему здравоохранения: в социальных сетях распространяются видео и фото из больниц, переполненных заболевшими детьми. Патоген вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом, поражая легкие. Специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует. Оно обычно симптоматическое и направлено на облегчение симптомов. Метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере контактно-бытовым. В Кыргызстане также зарегистрировали несколько случаев заражения.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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