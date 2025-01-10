Распространяемая в WhatsApp информация о пособиях в 25 тысяч сомов фейковая. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министерство иностранных дел вновь напоминает о том, что распространяемая в мессенджере информация о возможности получения пособия в размере 25 тысяч сомов от Минтруда не соответствует действительности.

Фото МИД

В этой связи гражданам настоятельно рекомендуется не переходить по неизвестным ссылкам в целях защиты персональных данных и учетных записей от мошенников.

В МИДе просят быть бдительными и доверять информации только из официальных источников.