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Общество

Во Франции найдена 20-тысячелетняя трехмерная карта древних людей

Во Франции в пещере Сегоньоль-3 найдена 20-тысячелетняя трехмерная карта древних людей. Об этом сообщает Science Alert.

Science Alert
Фото Science Alert. Во Франции найдена 20-тысячелетняя трехмерная карта древних людей

По данным ученых, она отображает долину, окружающую место, где когда-то жили древние люди. По оценкам специалистов, возраст карты составляет около 20 тысяч лет. Ее создали древние люди, жившие в пещере в доисторические времена.

На карте изображены реки, озера, холмы и животные. Также на ней есть интерактивные элементы, например трещины и углубления, которые создают иллюзию водных объектов.

Карта свидетельствует о высоком уровне абстрактного мышления у древних людей, отмечают эксперты.

Пещера Сегоньоль-3 — это уникальное место, где найдено более 2 тысяч гравюр каменного века. Она относится к концу каменного века и является свидетельством зарождения первой человеческой цивилизации.

Пещера расположена на возвышенности рядом с долиной реки Эколь.

Вероятно, карта использовалась для планирования охоты и обучения новых охотников. Другие гравюры, найденные в пещере, связаны с поселениями и охотничьими зонами, но не являются путеводителем по природным ландшафтам.

Это открытие может изменить представление об абстрактном мышлении древних людей. Также карта может стать важным артефактом для изучения картографирования в древности.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/316439/
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