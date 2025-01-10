Суд вынес Дональду Трампу приговор по делу о взятке порноактрисе за молчание

Избранный президент США Дональд Трамп 10 января официально осужден по делу о взятке порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание, но судья отказался назначать какое-либо наказание, пишет DW со ссылкой на АР.

В итоге Трамп признан виновным, но получил возможность вернуться в Белый дом без угрозы тюремного заключения или штрафа.

Назначенное Трампу «безусловное освобождение» завершает дело, в котором он обвинялся в 34 тяжких преступлениях и признан виновным по всем пунктам.

Судья Хуан М. Мерчан мог приговорить 78-летнего республиканца к тюремному заключению сроком до четырех лет, но выбрал приговор, который обошел острые конституционные вопросы, фактически прекратив дело. Трамп станет первым человеком, осужденным за уголовное преступление, который займет президентский пост.

Ранее Трамп заявил, что его уголовный процесс и осуждение «были ужасным опытом», и вновь повторил, что «не совершал никаких преступлений».

Суд против Трампа по делу о сокрытии им денежных переводов порнозвезде — первый в истории США уголовный процесс против бывшего президента.

Порноактриса Сторми Дэниэлс утверждает, что познакомилась с бизнесменом в 2006 году и имела с ним тайную интимную связь, когда жена Трампа Мелания только родила ребенка. Она угрожала разоблачить Трампа во время предвыборной кампании в 2016 году, но получила от его представителей деньги за молчание.