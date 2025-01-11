09:44
USD 87.00
EUR 89.63
RUB 0.85
Общество

Никакой коррупции. Муниципальных работников Бишкека предупредили о наказании

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и начальник главного управления ГКНБ по городу Салмоорбек Джумабеков провели совещание по вопросам предупреждения и недопущения коррупционных проявлений в городских учреждениях. Об этом сообщает муниципалитет.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и начальник главного управления ГКНБ по городу Салмоорбек Джумабеков провели совещание по вопросам предупреждения и недопущения коррупционных проявлений в муниципальных учреждениях

Руководителей подведомственных и территориальных подразделений, а также директоров образовательных учреждений столицы предупредили об уголовной ответственности за коррупцию и воровство.

«Мы готовы работать над ошибками, но мы не позволим воровать и создавать коррупционные схемы. На 2025 год у нас планов в два раза больше, и уверен, что с этой командой мы покажем хорошие результаты», — сказал Айбек Джунушалиев.

Салмоорбек Джумабеков призвал руководителей муниципальных учреждений провести ознакомительные работы среди сотрудников о последних изменениях отдельных пунктов принятого Закона «О внесении изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере противодействия коррупции». Он также озвучил статистические данные за последние четыре года по фактам коррупционных проявлений, возбужденных уголовных делах и лицах, привлеченных к уголовной ответственности.

Чиновники будут привлечены к уголовной ответственности, согласно измененному УК КР, с пожизненным запретом осужденного лица занимать определенную государственную и муниципальную должность, с обязательным вынесением в отношении виновного лица наказания в виде лишения свободы с возмещением полного ущерба, нанесенного бюджету государства, напомнили присутствующим на совещании.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/316461/
просмотров: 495
Версия для печати
Материалы по теме
В Кадамджае директор МП присвоил деньги предприятия и купил себе машину
В Бишкеке частично снесли предвыборный штаб кандидата в депутаты. Ответ мэрии
Разрешение на отчуждение собственности должны давать местные кенеши
Мэрия возобновила программу строительства домов для муниципальных служащих
Для депутатов БГК построят здание на месте сгоревшей Генпрокуратуры
Ипподром «Ак-Кула». Погибший скакун Манаса
Угольный вопрос. Как бишкекчане готовятся пережить зиму
В горархитектуре напомнили, как должны выглядеть торговые точки Бишкека
В Бишкеке блогера примотали к столбу. Зачем?
Как в Бишкеке ремонтируют подземные коммуникации? Трубы обматывают скотчем
Популярные новости
Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их&nbsp;отрабатывать Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их отрабатывать
Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии
Вниманию владельцев авто! В&nbsp;Кыргызстане отменили налоги на&nbsp;транспорт Вниманию владельцев авто! В Кыргызстане отменили налоги на транспорт
Дочь первого президента Узбекистана перевели в&nbsp;колонию-поселение Дочь первого президента Узбекистана перевели в колонию-поселение
Бизнес
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
11 января, суббота
09:42
Марк Цукерберг признал, что спецслужбы США читают переписки в WhatsApp Марк Цукерберг признал, что спецслужбы США читают переп...
09:18
Глава МИД Кыргызстана и президент Казахстана обсудили приоритеты сотрудничества
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 11 января 1959 года
08:50
Никакой коррупции. Муниципальных работников Бишкека предупредили о наказании
08:40
В Кара-Балте отдел «Унаа» из-за пожара временно не работает: куда обращаться
10 января, пятница
23:11
Компания Zugu представила iPad, который уничтожает данные после смерти владельца
22:50
Суд вынес Дональду Трампу приговор по делу о взятке порноактрисе за молчание
22:30
Во Франции найдена 20-тысячелетняя трехмерная карта древних людей
21:58
Касым-Жомарт Токаев засекретил сведения о первом президенте Казахстана