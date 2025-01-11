Никакой коррупции. Муниципальных работников Бишкека предупредили о наказании

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и начальник главного управления ГКНБ по городу Салмоорбек Джумабеков провели совещание по вопросам предупреждения и недопущения коррупционных проявлений в городских учреждениях. Об этом сообщает муниципалитет.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и начальник главного управления ГКНБ по городу Салмоорбек Джумабеков провели совещание по вопросам предупреждения и недопущения коррупционных проявлений в муниципальных учреждениях

Руководителей подведомственных и территориальных подразделений, а также директоров образовательных учреждений столицы предупредили об уголовной ответственности за коррупцию и воровство.

«Мы готовы работать над ошибками, но мы не позволим воровать и создавать коррупционные схемы. На 2025 год у нас планов в два раза больше, и уверен, что с этой командой мы покажем хорошие результаты», — сказал Айбек Джунушалиев.

Салмоорбек Джумабеков призвал руководителей муниципальных учреждений провести ознакомительные работы среди сотрудников о последних изменениях отдельных пунктов принятого Закона «О внесении изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере противодействия коррупции». Он также озвучил статистические данные за последние четыре года по фактам коррупционных проявлений, возбужденных уголовных делах и лицах, привлеченных к уголовной ответственности.

Чиновники будут привлечены к уголовной ответственности, согласно измененному УК КР, с пожизненным запретом осужденного лица занимать определенную государственную и муниципальную должность, с обязательным вынесением в отношении виновного лица наказания в виде лишения свободы с возмещением полного ущерба, нанесенного бюджету государства, напомнили присутствующим на совещании.