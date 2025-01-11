Вопрос присвоения суверенного кредитного рейтинга Кыргызстану обсудили в кабмине

Под председательством главы кабинета министров Адылбека Касымалиева прошло совещание, посвященное вопросу присвоения суверенного кредитного рейтинга Кыргызстану. Об этом сообщили в кабмине.

В ходе встречи Адылбек Касымалиев подчеркнул важность этого показателя для страны, отметив, что кредитный рейтинг играет ключевую роль в привлечении иностранных инвестиций и выходе на международные рынки капитала.

Участники совещания обсудили план действий и ключевые этапы, направленные на получение рейтинга. Однако в кабмине не уточнили конкретные шаги и сроки, которые планируется предпринять для его получения.