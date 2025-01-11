В 2025 году в Кыргызстане планируют запустить 40 туристических баз

Первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев провел совещание, на котором обсуждали развитие туризма в Кыргызстане. В нем участвовали представители министерств и туристической отрасли, сообщили в кабинете министров.

Основное внимание уделили улучшению инфраструктуры для туристов, созданию условий для инвестиций и развитию новых туристических маршрутов.

Данияр Амангельдиев подчеркнул, что туризм — это важная часть экономического роста и создания рабочих мест, отметив усилия правительства по улучшению инфраструктуры.

«В 2025 году планируется запустить 40 туристических баз по всей республике. Аппараты полномочных представителей президента в областях предложили локации, общее их количество:

Баткенская — 7;

Джалал-Абадская — 29;

Иссык-Кульская — 40;

Нарынская — 34;

Ошская — 23;

Таласская — 10;

Чуйская — 13.

В этом контексте необходимо провести анализ на предмет потребности строительства объектов в заданных локациях и перспективы их коммерческого использования, необходимые консультации с местным сообществом и местными инвесторами. Мы должны улучшить сервис, развивать уникальные маршруты и обеспечивать безопасность на всех этапах путешествий», — сказал он.

Также обсуждалась разработка плана реализации проекта «Туристические базы», в рамках которого в каждом районе страны планируется запуск одного туристического объекта.