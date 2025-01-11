ОРВИ и грипп. Будут ли в школах Кыргызстана вводить карантин?

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев провел сегодня, 11 января, заседание оперативного штаба, на котором обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация по заражению корью, ОРВИ и гриппом.

По данным пресс-центра ведомства, в совещании участвовали руководители организаций здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службы, а также координаторы здравоохранения областей.

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Министр заслушал оперативные данные о заболеваемости и мерах по противодействию распространению инфекций. По итогам обсуждений он дал ряд поручений.

Руководителям организаций здравоохранения, координаторам здравоохранения областей и центров госсанэпиднадзора поручено взять под личный контроль исполнение приказов МЗ КР по профилактике ОРВИ, гриппа и кори, а также обеспечение охвата вакцинацией против вакциноуправляемых инфекций на уровне не менее 95 процентов населения.

Для оперативной изоляции пациентов с подозрением на корь должны усилить сортировку на входе в стационары, особо обратив внимание на больных с симптомами ОРВИ.

Будет ограничено посещение больных в стационарах и запрещено посещение детских отделений и родильных домов.

Кроме того, поручено привлечь дополнительных медицинских работников для сокращения времени ожидания в приемных отделениях.

Республиканскому центру укрепления здоровья и массовой коммуникации рекомендовано активизировать разъяснительную работу среди населения по профилактике ОРВИ, гриппа и о важности вакцинации, привлекать к этому религиозных лидеров, общественных деятелей и педагогов.

На вопрос 24.kg, будет ли в школах и детсадах вводиться карантин, в пресс-центре Минздрава ответили, что такие решения принимают на местах самостоятельно, исходя из посещаемости детей.