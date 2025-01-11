12:55
USD 87.25
EUR 89.39
RUB 0.86
Общество

Минобразования запустило цифровую образовательную платформу «Санарип кампа»

Министерство образования и науки запустило цифровую образовательную платформу «Санарип кампа». Проект реализауется в пилотном режиме.

Отмечается, что платформа разработана в качестве дополнительного учебного материала по предметам естественных наук (STEM) — математике, физике, биологии, химии и географии. Она предназначена для учеников 5-11-х классов.

Педагогам и учащимся предоставляются качественные, доступные, интерактивные и современные образовательные материалы на кыргызском и русском языках, уточнили в ведомстве. Электронный контент платформы состоит из видеоуроков, презентаций, интерактивных симуляторов, инфографики, 3D-модели и тестовых упражнений.

Учителя могут использовать электронный контент платформы, чтобы сделать уроки интересными, отслеживать выполнение поставленной задачи и оценивать результаты. Школьники получают возможность самостоятельно изучать предметы и проверять свои знания с помощью тестов.

«Санарип кампа» включает в себя систему управления обучением «Э-Кундолук».

Пользователи могут вносить свои предложения для улучшения и внесения изменений.

Цифровая платформа разработана Министерством образования и науки в рамках проекта «Образование для будущего», который реализуется при финансовой поддержке Всемирного банка.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/316505/
просмотров: 6548
Версия для печати
Материалы по теме
Платформу для отслеживания строительства ГЭС обсудили кабмин и Всемирный банк
В помощь свободе слова. В Кыргызстане появилась платформа действий медиа
В Кыргызстане запустили цифровую финансовую платформу FinMarket
ЕС и ПРООН запускают региональную платформу в Центральной Азии
Для повышения правовой грамотности молодежи разработали специальную платформу
Кто причастен к политической травле, требуют выяснить гражданские активисты
Популярные новости
Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии
Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их&nbsp;отрабатывать Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их отрабатывать
Вниманию владельцев авто! В&nbsp;Кыргызстане отменили налоги на&nbsp;транспорт Вниманию владельцев авто! В Кыргызстане отменили налоги на транспорт
Дочь первого президента Узбекистана перевели в&nbsp;колонию-поселение Дочь первого президента Узбекистана перевели в колонию-поселение
Бизнес
Открыт легкий способ исполнить новогодние желания! Открыт легкий способ исполнить новогодние желания!
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
12 января, воскресенье
12:45
В Калифорнии теперь начались разрушительные огненные торнадо. Что это за явление В Калифорнии теперь начались разрушительные огненные то...
12:44
Кыргызстанец Акбар Абдуллаев одержал победу над чемпионом мира ONE Танг Каем
12:15
Глава Джалал-Абадского областного суда Каныбек Токтосун уулу подал в отставку
11:46
Опубликован рейтинг армий мира: на каком месте Кыргызстан
11:28
Сотрудник милиции Таласского района задержан при получении взятки — ГКНБ