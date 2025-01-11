В государственную собственность возвращены нефтебаза и земельный участок площадью 3 гектара в Таласском районе стоимостью 76 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Фото пресс-службы Генеральной прокуратуры

По ее данным, нефтебаза и принадлежащий ей земельный участок промышленного назначения, расположенные в Беш-Ташском айыльном аймаке, незаконно переданы в собственность частным лицам. Ранее объект использовался государственной акционерной компанией «Кыргызгазмунайзат».

В ходе проверки установлено, что 18 апреля 2005 года на основании приказа «Кыргызгазмунайзат» нефтебаза незаконно передана в собственность частникам и использовалась ими на протяжении 19 лет.

«Также предприняты попытки получить правоустанавливающие документы на основании незаконно выданного приказа», — отметили в главном надзорном органе.

Акт прокурорского реагирования внесен главе Беш-Ташского айыл окмоту.