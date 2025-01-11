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Общество

В Минтруда подсчитали, сколько кыргызских диаспор открыто в разных странах мира

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции подсчитали, сколько кыргызских диаспор открыто в разных странах мира.

По данным ведомства, в более чем 20 государствах действуют 199 диаспоральных организаций кыргызстанцев.

Наибольшее количество диаспор насчитывается в странах СНГ — 135:

  • Россия — 124;
  • Казахстан — 7;
  • Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Украина — по 1.

В Европе — 39, в том числе в Германии — 10, Италии — 9, Турции — 7, в Великобритании, Чехии, Нидерландах, Бельгии — по 2, в Австрии, Франции, Литве, Словакии и Швейцарии — по 1.

В государствах Азии и Востока (Корея, Япония и Малайзия) есть 13 организаций. В Северной Америке диаспоры представлены в США (8) и Канаде (5).

В Африке и Египте также зарегистрировано по одной диаспоре кыргызстанцев.

Минтруда активно сотрудничает с объединениями соотечественников, оказывая им консультативную, юридическую и практическую помощь.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/316507/
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