В Минтруда подсчитали, сколько кыргызских диаспор открыто в разных странах мира

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции подсчитали, сколько кыргызских диаспор открыто в разных странах мира.

По данным ведомства, в более чем 20 государствах действуют 199 диаспоральных организаций кыргызстанцев.

Наибольшее количество диаспор насчитывается в странах СНГ — 135:

Россия — 124;

Казахстан — 7;

Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Украина — по 1.

В Европе — 39, в том числе в Германии — 10, Италии — 9, Турции — 7, в Великобритании, Чехии, Нидерландах, Бельгии — по 2, в Австрии, Франции, Литве, Словакии и Швейцарии — по 1.

В государствах Азии и Востока (Корея, Япония и Малайзия) есть 13 организаций. В Северной Америке диаспоры представлены в США (8) и Канаде (5).

В Африке и Египте также зарегистрировано по одной диаспоре кыргызстанцев.

Минтруда активно сотрудничает с объединениями соотечественников, оказывая им консультативную, юридическую и практическую помощь.