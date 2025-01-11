Загрязнение воздуха в Бишкеке на 11 января. Столица вырвалась в тройку лидеров

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 3-м месте. Первые две строчки столица уступила Дели (Индия) и Каиру (Египет).

Статус города отмечен как «нездоровый». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 198 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.