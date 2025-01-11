Кыргызстану выделили более 6 тысяч квот для паломничества

Кыргызстану выделили 6 тысяч 60 квот на паломничество. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Госкомиссии по делам религий.

По ее данным, директор комиссии Азамат Юсупов и глава Духовного управления мусульман КР Абдулазиз Закиров находятся с рабочим визитом в Джидде Саудовской Аравии с целью реализации двустороннего соглашения по организации паломничества на 2025 год.

В рамках рабочей поездки они встретились с заместителем министра хаджа Саудовской Аравии доктором Абделем Фаттах Бин Сулейманом, где обсуждались вопросы организации паломничества. По итогам двусторонней встречи подписаны соглашения по организации паломнической деятельности на этот год, в результате чего Кыргызстану выделено 6 тысяч 60 квот для хаджа.