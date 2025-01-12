Опубликован рейтинг армий мира: на каком месте Кыргызстан

Кыргызстан занял 105-е место в рейтинге военной мощи среди государств мира, составленном военно-аналитическим порталом Global Firepower. Исследование охватывает 145 стран и учитывает более 60 параметров, включая численность вооруженных сил, военный бюджет, количество техники и уровень логистической поддержки.

Среди государств Центральной Азии наиболее высокую позицию в рейтинге занимает Казахстан, занявший 57-е место. Узбекистан расположился на 58-й строчке, Туркменистан — на 77-й, а Таджикистан — на 108-й.

Как пишет «Азаттык», согласно индексу GFP, оборонный бюджет КР составляет $221,8 миллиона, а армия страны насчитывает 23 тысячи военнослужащих, 300 тысяч резервистов и 55 тысяч человек в военизированных формированиях. У Вооруженных сил республики, по подсчетам портала, имеются по 7 самолетов и вертолетов, 2 ударные вертушки, 215 танков, 30 самоходных артиллерийских установок, а также более 20 реактивных систем залпового огня и другое. При этом боеготовность этих единиц техники аналитики оценивают примерно на 50 процентов.

Из числа государств Центральной Азии наиболее высокий показатель у Казахстана, чья армия с бюджетом свыше $2 миллиардов оказалась на 57-й строчке рейтинга. Сразу следом — на 58-м месте — идут Вооруженные силы Узбекистана, финансирование которых GFP оценил в $2,8 миллиарда. Несмотря на более высокий бюджет, численность узбекской армии составляет 48 тысяч человек против 110 тысяч военнослужащих РК.

На 77-й позиции списка расположился Туркменистан, армия которого с бюджетом чуть более $1 миллиарда насчитывает 36,5 тысячи человек. Таджикистан с оборонным бюджетом $446 миллионов занял 108-ю строчку рейтинга. В его армии насчитываются 9 тысяч 500 военнослужащих и 600 тысяч резервистов.

Лидерами мирового рейтинга остаются США, Россия и Китай. В первую десятку также вошли Индия, Южная Корея, Великобритания, Франция, Япония, Турция и Италия.