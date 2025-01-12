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Общество

Глава Джалал-Абадского областного суда Каныбек Токтосун уулу подал в отставку

Глава Джалал-Абадского областного суда Каныбек Токтосун уулу подал в отставку.

Верховного суда КР
Фото Верховного суда КР. Глава Джалал-Абадского областного суда Каныбек Токтосун уулу подал в отставку

Заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности и прекратить судейские полномочия по собственному желанию подано в Совет судей.

Известно, что Совет судей удовлетворил прошение и внес представление президенту страны о досрочном прекращении полномочий судьи Каныбека Токтосун уулу.

Напомним, в 2022 году тогда председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков вручил почетную грамоту ВС председателю Джалал-Абадского областного суда Каныбеку Токтосун уулу «за образцовое исполнение своих обязанностей».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/316522/
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