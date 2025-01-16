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Общество

Для поддержки инициатив местных сообществ в Оше выделят 67 миллионов сомов

Для поддержки инициатив местных сообществ в Оше выделят из местного бюджета 67 миллионов сомов. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, планируется реализовать 169 проектов, которые инициируют жители южной столицы.

Собственный вклад населения и средства, привлеченные от спонсоров, составляют 82 миллиона сомов. Проекты будут воплощать на основе долевого финансирования.  Они предусматривают в том числе ремонт подъездов многоквартирных домов, систем отопления, водоснабжения и канализации, асфальтирование дорог и прокладку газопровода.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/316941/
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