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Общество

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Чиновники показали технологии борьбы со смогом

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с мэрией Бишкека представило «инновационные технологии, направленные на улучшение качества атмосферного воздуха в регионе». Об этом сообщили в ведомстве.

Показ состоялся на заседании межведомственной комиссии по вопросам загрязнения воздуха в столице и Чуйской области. Чиновникам показали автокатализаторы, энергоэффективные печи и современные угольные котлы.

Отмечается, что автокатализаторы позволяют существенно сократить объем вредных выхлопных газов от автомобилей. Энергоэффективные печи минимизируют выбросы углекислого газа, обеспечивая экологичное отопление.

Инновационный угольный котел, установленный в котельной детского сада в селе Джал, выделяет всего 3 килограмма золы из 100 килограммов сжигаемого угля, демонстрируя высокую эффективность и минимальное воздействие на окружающую среду.

«Экология и качество воздуха напрямую влияют на здоровье наших граждан и будущее страны. Сегодняшние разработки, такие как автокатализаторы и энергоэффективные печи, — это шаг к более экологичному Кыргызстану», — сказал глава Минприроды Медер Машиев.

Напомним, несмотря на заверения властей о решении проблемы загрязнения воздуха, Бишкек уже несколько лет остается в топе самых экологически некомфортных городов мира.

А депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что в КР до сих пор нет ни одной мобильной передвижной станции по контролю за загрязнением атмосферного воздуха.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/317018/
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