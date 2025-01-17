Более 14 тонн мусора подняли со дна озера Иссык-Куль в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в регионе.

Отмечается, что проведены масштабные работы по защите экологии озера и борьбе с браконьерством в рамках указа главы государства и распоряжения кабинета министров.

В результате очистки дна озера поднято 14 тысяч 125 килограммов мусора, очищено 220 километров береговой линии, откуда вывезено 85 тонн мусора, изъято 112 тысяч 100 метров незаконных рыболовных сетей.

В рамках борьбы с браконьерством проведено 85 рейдов, выявлено 111 фактов незаконного вылова рыбы, 1 тысяча 200 живых рыб возвращены в озеро.

В полпредстве проинформировали, что работы по защите природы Иссык-Куля продолжаются, устанавливаются запрещающие знаки и проводится разъяснительная работа для предотвращения экологических нарушений.