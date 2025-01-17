В США скончался культовый кинорежиссер Дэвид Линч. Об этом в Facebook сообщила его семья.

Режиссер умер в возрасте 78 лет.

«С глубоким сожалением мы, его семья, объявляем о кончине человека и художника Дэвида Линча», — говорится в сообщении.

В 2024 году кинорежиссер сообщил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссурой.

Дэвид Линч — лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля (2001) и почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (2006). Его трижды номинировали на «Оскар» за лучшую режиссуру. В 2019-м получил «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Снял сериал «Твин Пикс», фильмы «Малхолланд Драйв», «Синий бархат», «Шоссе в никуда», «Голова-ластик», «Простая история», «Внутренняя империя» и другие.