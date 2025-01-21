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Общество

Самую высокооплачиваемую профессиональную область в КР назвали эксперты

Эксперты платформы «HeadHunter Кыргызстан» изучили рынок труда в Кыргызстане в 2024 году и выяснили, что медианная предлагаемая заработная плата по стране составила 42 тысячи сомов. Это на 17 процентов выше, чем в 2023-м.

Медианная зарплата остается более объективным показателем, чем средний заработок, так как отражает уровень оплаты труда, который получают половина работников, отмечается в сообщении.

Высший и средний менеджмент продолжает оставаться самой высокооплачиваемой профессиональной областью с медианной зарплатой в 65 тысяч 616 сомов, что на 2 процента выше по сравнению с годом ранее. Это указывает на стабильное положение управленцев в экономике, считают эксперты.

Сфера строительства и недвижимости показала значительный рост медианной зарплаты — на 28 процентов, достигнув 52 тысяч 341 сома. Это может быть связано с увеличением инвестиций в инфраструктурные проекты и спросом на специалистов.

Автомобильный бизнес и информационные технологии демонстрируют значительный прирост зарплат (22 процента и 23 процента соответственно), что говорит о высоком спросе на профессионалов в этих областях.

Стратегия, инвестиции, консалтинг – это единственная область с отрицательным приростом (-1 процент), что может указывать на стабилизацию или насыщение рынка труда в этом сегменте.

Безопасность показала самый высокий прирост зарплаты (47 процентов), достигнув 32 тысячи 922. Это может быть связано с усилением спроса на безопасность в условиях текущих экономических или социальных изменений.

Медианная зарплата — это, когда половина людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая половина — больше. Медианная зарплата отражает количество средств, которые получает среднестатистический гражданин. Поэтому она считается более корректным показателем обеспеченности граждан, чем средняя зарплата (рассчитывается как среднее арифметическое).

Ссылка: https://24.kg./obschestvo/317340/
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