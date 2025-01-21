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Общество

Кыргызстан оказался на 128-м месте в рейтинге по эффективности логистики

Кыргызстан оказался на 128-м месте в рейтинге Всемирного банка по эффективности логистики 2024 (LPI). Об этом сообщается на сайте LPI.

Индекс LPI зафиксирован на уровне 2,3. Кыргызстан находится между Буркина Фасо и Мавританией. Наиболее низкие показатели у КР эксперты отметили в сфере таможенного обеспечения и конкурентоспособности.

Отметим, что в 2023 году КР занимала 123-е место с тем же показателем — 2,3.

Среди стран СНГ и ЕАЭС наиболее высокий индекс у Казахстана, самый низкий у Кыргызстана.

Индекс эффективности логистики — это рейтинговый индекс для сравнительного анализа эффективности логистических систем стран мира. Он составлялся Всемирным банком с 2007 года на основе всемирного опроса логистических операторов. Индекс измеряет производительность по всей логистической цепочке поставок в стране.

В структуру индекса входят такие параметры, как:

  • эффективность процесса таможенной проверки;
  • качество торговой и транспортной инфраструктуры;
  • простота организации поставок по конкурентоспособным ценам;
  • компетентность и качество логистических услуг;
  • возможность отслеживать грузы;
  • своевременность доставки в пункт назначения.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/317367/
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