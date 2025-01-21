Въезд из Мексики в США приостановлен: приложение CBP отключено

Сразу после инаугурации президента Дональда Трампа администрация США приняла решение приостановить въезд мигрантов из Мексики, отключив приложение CBP One. Этот сервис, запущенный в 2023 году при администрации Джо Байдена, позволял мигрантам записываться на прием для въезда в США через официальные пункты пропуска. Об этом пишет испанское издание El País.

Фото из интернета. Приложение CBP One позволяло мигрантам записываться на прием для въезда в США через официальные пункты пропуска.

Таможенная и пограничная служба США (CBP) опубликовала на своем официальном сайте заявление об отключении приложения. В пунктах пропуска сотни людей получили уведомления об отмене запланированных встреч. Многие мигранты оказались в затруднительной ситуации, не зная, как действовать дальше.

Отметим, что в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил о планах восстановить политику «Оставайся в Мексике», согласно которой соискатели убежища должны ожидать рассмотрения их дел на территории Мексики. Он также анонсировал чрезвычайное положение на южной границе, намерение отправить войска для предотвращения нелегальной миграции и признать мексиканские наркокартели террористическими организациями.

Как отмечает издание, президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила обеспокоенность в связи с действиями США. Она подчеркнула, что страна готова поддержать своих граждан и не будет «опускать голову» перед новыми вызовами. В ответ на американские меры Мексика готовит запуск приложения ConsulApp и программы «Мексика тебя обнимает», направленных на помощь депортированным гражданам.