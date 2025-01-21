Взрыв снаряда в Арка-2. В конце недели пациентку планируют выписать из больницы

Послеоперационное состояние пострадавшей в результате взрыва снаряда в селе Арка-2 Баткенской области стабильное. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

Напомним, женщина пострадала 5 января 2025 года, по линии санавиации ее доставили в отделение реанимации Ошской межобластной клинической больницы (ОМОКБ), планировалась операция.

Читайте по теме Взрыв снаряда в Арка. В ЖК просят саперов еще раз проверить приграничные районы

«Решением консилиума для продолжения лечения пациентка переведена в палату отделения травматологии и ортопедии. С 13 января продолжается соответствующее лечение, общее состояние больной в динамике средней степени тяжести. Женщина идет на поправку, раны постепенно очищаются. Пациентка поставлена на ноги, ходит при помощи костылей, настроение хорошее», — отметили в Минздраве.

Уточняется, что со стороны медицинского персонала предприняты все необходимые меры, лекарственные средства и изделия в достаточном количестве, пациентку регулярно посещает директор ОМОКБ и родственники. Планируется продолжение лечения, перевязка раны и дальнейшая активация.

Выписать пациентку домой планируют в конце недели.

Состояние ее дочери стабильное, лечение продолжается.