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Общество

Взрыв снаряда в Арка-2. В конце недели пациентку планируют выписать из больницы

Послеоперационное состояние пострадавшей в результате взрыва снаряда в селе Арка-2 Баткенской области стабильное. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

Напомним, женщина пострадала 5 января 2025 года, по линии санавиации ее доставили в отделение реанимации Ошской межобластной клинической больницы (ОМОКБ), планировалась операция.

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«Решением консилиума для продолжения лечения пациентка переведена в палату отделения травматологии и ортопедии. С 13 января продолжается соответствующее лечение, общее состояние больной в динамике средней степени тяжести. Женщина идет на поправку, раны постепенно очищаются. Пациентка поставлена на ноги, ходит при помощи костылей, настроение хорошее», — отметили в Минздраве.

Уточняется, что со стороны медицинского персонала предприняты все необходимые меры, лекарственные средства и изделия в достаточном количестве, пациентку регулярно посещает директор ОМОКБ и родственники. Планируется продолжение лечения, перевязка раны и дальнейшая активация.

Выписать пациентку домой планируют в конце недели.

Состояние ее дочери стабильное, лечение продолжается.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/317396/
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