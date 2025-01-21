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Общество

Мать бывшего жениха Лазат Нуркожоевой просит у президента помощи

Мать бывшего жениха племянницы президента Лазат Нуркожоевой Гулзат Сыдыкова просит у президента помощи. Обращение распространили в социальных сетях.

Женщина обратилась к главе государства Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь ее сыновьям Тариэлю и Афтандилу Сабырбековым.

«Моих сыновей оклеветали и ни за что посадили. Прошу, чтобы судебное разбирательство было справедливым и честным. Прошу взять дело под свой личный контроль. Прошу вас помочь мне, не ломайте судьбы детей. Они не виноваты ни в чем», — сказала Гулзат Сыдыкова.

Напомним, наркоборцы задержали Афтандила Сабырбекова в начале июля.

Незадолго до этого он сделал предложение руки и сердца Лазат Нуркожоевой в ущелье Оруу-Сай. Для этого арендовал вертолет МЧС и за час полета заплатил более 157 тысяч сомов. Это событие вызвало волну недовольства среди населения. «Родственники и близкие руководителей страны должны быть примером для других, не у всех есть возможность нанять вертолет. Разве для этого приобрели вертолеты МЧС? Президент говорил прекратить расточительство», — писали пользователи соцсетей.

После этого глава государства Садыр Жапаров извинился за племянницу.

Комментируя задержание Автандила Сабырбекова, пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов заявил, что основная цель женитьбы молодого человека на племяннице президента — найти людей во власти («крышу») для защиты его противоправной деятельности.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/317399/
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