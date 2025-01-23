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Общество

Избиение кыргызстанки в Турции. Ребенок передан матери — МИД

В МИД оперативно отреагировали на инцидент с гражданкой Кыргызстана, которую в Турции избил супруг и отобрал у нее ребенка.

По данным внешнеполитического ведомства, в Генеральное консульство КР в Анталье поступила информация о факте избиения гражданки КР ее мужем гражданином Турецкой Республики. В ходе оперативных мероприятий по итогам переговоров с правоохранительными органами Турции в тот же день ребенок передан матери.

Местная полиция задержала супруга пострадавшей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МИД держит данный вопрос на контроле. Сотрудники Генконсульства поддерживают связь с потерпевшей и адвокатами для оказания консультативно-правовой помощи.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/317677/
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