В МИД оперативно отреагировали на инцидент с гражданкой Кыргызстана, которую в Турции избил супруг и отобрал у нее ребенка.

По данным внешнеполитического ведомства, в Генеральное консульство КР в Анталье поступила информация о факте избиения гражданки КР ее мужем гражданином Турецкой Республики. В ходе оперативных мероприятий по итогам переговоров с правоохранительными органами Турции в тот же день ребенок передан матери.

Местная полиция задержала супруга пострадавшей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МИД держит данный вопрос на контроле. Сотрудники Генконсульства поддерживают связь с потерпевшей и адвокатами для оказания консультативно-правовой помощи.