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Общество

«Бишкектеплосеть»: Государство не может субсидировать богатых

Сегодня, 23 января, вице-мэр Бишкека Талайбек Байгазиев на заседании постоянной комиссии столичного горкенеша по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии рассказал, почему подорожали тарифы на отопление.

По его словам, в прошлом году 29 мая приняты новые тарифы на теплоэнергию.

«Сейчас население платит 1 тысячу 560 сомов за 1 гигакалорию. Введена полная оплата себестоимости тепла для владельцев жилья площадью более 80 квадратных метров. В ноябре было тепло и расчетный коэффициент был 0,85. В декабре было холоднее, в связи с этим коэффициент вырос до 1,05. Есть своя методика расчета, которая автоматизирована. Цены были выше из-за числа проживающих. На одного человека было 500 сомов. Самое большое количество обращений из частного сектора. Ведутся разъяснительные работы. В частном порядке разбираемся. Возможно, у кого-то счетчик неправильно работает, возможно, дом неутепленный. В частном порядке нужно рассмотреть. В «Бишкектеплосеть» много обращений», — пояснил Талайбек Байгазиев.

Глава «Бишкектеплосети» Уран Раимбеков добавил, что элитки платят по другому тарифу, чем дома 105-й серии.

«При расчете учитываются материал стен, высота потолков. Например, в квартирах 105-й серии потолки — более двух метров, а в частных — выше. Исходя из этого, производится расчет. Основная цель изменения цен — уменьшение госсубсидий. Государство не может субсидировать и богатых, и бедных. Поэтому оно [государство] решило субсидировать жилье меньше 80 квадратов. Я буду округлять цифры, только 12 процентов квартир в столице — более 80 квадратных метров», — заявил он.

Депутат БГК Гульназ Халилова отметила, что есть большие дома, в которых не живут богатые. «Есть дома, площадь которых составляет больше 80 квадратных метров, но там не живут богатые. Прошу рассмотреть этот вопрос», — сказала она.

Талайбек Байгазиев пообещал лично разбираться с проблемой. «Если нужно, я готов лично объезжать дома», — пообещал он.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/317681/
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