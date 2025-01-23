12:41
USD 87.45
EUR 91.15
RUB 0.88
Общество

Вице-мэр назвал свою зарплату и рассказал, почему повысили тарифы на отопление

«Если мы не будем повышать тарифы на отопление, то ТЭЦ перестанет работать», — заявил вице-мэр столицы Талайбек Байгазиев на заседании постоянной комиссии столичного горкенеша по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии.

По его словам, необходимо проводить ремонтные работы на ТЭЦ Бишкека.

«Как вы знаете, государство передало ТЭЦ мэрии. Если мы урежем тарифы, то ТЭЦ не будет работать. Только магистральные сети нужно проложить протяженностью 200 километров. Срок службы труб — 25 лет. Аварии происходят ежедневно. Каждый день один-два дома отключаются от теплоподачи», — сказал Талайбек Байгазиев.

Депутаты БГК отметили, что есть социально уязвимые семьи, которые не могут оплатить такую сумму. «Есть же многодетные семьи или другие уязвимые слои населения. Тарифы растут, а зарплаты — нет», — заявили они.

Вице-мэр сообщил, что его зарплата составляет 63 тысячи сомов и ему удается экономить.

«Моя зарплата — 63 тысячи. Я же не 200 тысяч зарабатываю. В летнее время я плачу за газ, чтобы зимой была финансовая подушка. На ТЭЦ нехватка специалистов, объем работы увеличился. Кто будет делать ремонт? Один машинист обслуживает четыре котла», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/317691/
просмотров: 1173
Версия для печати
Материалы по теме
Вице-мэр: Государство не компенсировало замену труб отопления для домов ГИК
«Бишкектеплосеть»: Государство не может субсидировать богатых
Бишкектеплосеть признала, что счета за отопление в декабре выше ноябрьских
Прорыв трубы на улице 7 Апреля. Теплоснабжение южной части Бишкека восстановлено
Лопнула труба на улице 7 Апреля в Бишкеке. Прорыв локализован
В центре Бишкека снова отключили отопление до вечера
В Бишкеке отопление в домах на улице Малдыбаева временно отключат — ремонт
В Бишкеке возможно снижение параметров горячего водоснабжения и отопления
Временно приостановлена подача отопления и горячей воды в микрорайоне «Учкун»
Порыв трубопровода на проспекте Чуй в Бишкеке полностью устранили
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
В&nbsp;Бишкеке ожидаются снег и&nbsp;похолодание. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 января В Бишкеке ожидаются снег и похолодание. Прогноз погоды на 20-22 января
Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание
Бизнес
MBANK продлевает акцию &laquo;Легкий старт с&nbsp;MKassa&raquo; для новых клиентов MBANK продлевает акцию «Легкий старт с MKassa» для новых клиентов
Новый сервис &laquo;Онлайн очередь в&nbsp;ЦОН&raquo; теперь в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Онлайн очередь в ЦОН» теперь в MegaPay
22&nbsp;января один из&nbsp;подписчиков&nbsp;О! в&nbsp;Instagram получит iPhone 16&nbsp;Pro Max 22 января один из подписчиков О! в Instagram получит iPhone 16 Pro Max
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
23 января, четверг
12:34
В Лос-Анджелесе начался новый лесной пожар: тысячи людей эвакуируют В Лос-Анджелесе начался новый лесной пожар: тысячи люде...
12:08
В Жогорку Кенеше просят разблокировать TikTok
12:03
План по налоговым доходам на 2025 год для Таможенной службы Кыргызстана повышен
12:00
Глава кабмина представил коллективу мэрии города Ош их нового градоначальника
11:57
Вице-мэр: Государство не компенсировало замену труб отопления для домов ГИК