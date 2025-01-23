Вице-мэр назвал свою зарплату и рассказал, почему повысили тарифы на отопление

«Если мы не будем повышать тарифы на отопление, то ТЭЦ перестанет работать», — заявил вице-мэр столицы Талайбек Байгазиев на заседании постоянной комиссии столичного горкенеша по ЖКХ, ТЭК, транспорту, коммуникациям и экологии.

По его словам, необходимо проводить ремонтные работы на ТЭЦ Бишкека.

«Как вы знаете, государство передало ТЭЦ мэрии. Если мы урежем тарифы, то ТЭЦ не будет работать. Только магистральные сети нужно проложить протяженностью 200 километров. Срок службы труб — 25 лет. Аварии происходят ежедневно. Каждый день один-два дома отключаются от теплоподачи», — сказал Талайбек Байгазиев.

Депутаты БГК отметили, что есть социально уязвимые семьи, которые не могут оплатить такую сумму. «Есть же многодетные семьи или другие уязвимые слои населения. Тарифы растут, а зарплаты — нет», — заявили они.

Вице-мэр сообщил, что его зарплата составляет 63 тысячи сомов и ему удается экономить.

«Моя зарплата — 63 тысячи. Я же не 200 тысяч зарабатываю. В летнее время я плачу за газ, чтобы зимой была финансовая подушка. На ТЭЦ нехватка специалистов, объем работы увеличился. Кто будет делать ремонт? Один машинист обслуживает четыре котла», — сказал он.