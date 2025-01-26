Нуржан Чунуева о том, что делает Бишкек опасным для жизни, и о стипендии Erasmus

Нуржан Чунуева родилась и выросла в Караколе, окончила АУЦА и активно занималась экологическими проблемами в Бишкеке. В 2024 году она поступила в магистратуру по программе Erasmus Mundus. В интервью 24.kg кыргызстанка рассказала о своей учебе и жизни в Европе.

Фото из архива собеседницы

— В Бишкеке мне повезло поработать с ведущими специалистами и учеными в сферах экологии, урбанистики и климата из таких организаций, как «Пешком», «Тазар», «МувГрин», «Арча» и «Зеленый альянс». Я вела масштабные информационные кампании, работала напрямую с мэрией и депутатами для разработки политик. Самой интересной частью было привлечение местных инфлюенсеров, чтобы доносить информацию до широких масс.

Занимаясь экологическими вопросами, можно наглядно увидеть, насколько важно государству вести диалог с гражданами и какую роль играют СМИ в освещении проблем и их решений. Работы, связанной с городской экологией, в Кыргызстане много, а специалистов не хватает. Поэтому тем, кто интересуется городской экологией, рекомендую рассмотреть эту сферу и возможность для образования.

Фото из архива собеседницы

— Есть много стипендиальных программ для учебы в магистратуре. Например, Chevening в Великобритании, DAAD в Германии, Fulbright в США и многие другие.

Я подавала только на спонсируемую Европейским союзом программу Erasmus Mundus, так как она позволяет путешествовать и жить за границей, будучи студентом. У Erasmus около 200 магистерских направлений, все они так или иначе связаны с социальным развитием, устойчивостью, правами человека и технологиями.

Все программы имеют разные требования. Так как мой основной университет британский, одним из требований было сдать тест на знание английского языка IELTS. Для этого я прошла специальный месячный курс, хотя училась в Американском университете в Центральной Азии на факультете «Экологический менеджмент и устойчивость», где все занятия проходили на английском.

Фото из архива собеседницы

Помимо этого, нужно собрать много визовых и медицинских документов и самому заниматься логистикой и размещением. Относительно документов, связанных с опытом, у меня не было сложностей, так как урбанистика, климат и экология — это то, чем я занимаюсь много лет.

Студенты магистратуры учатся два года в четырех странах и ежемесячно получают стипендию на проживание, транспорт и другие расходы. В 2024-м из Кыргызстана поступило 12 студентов по этой программе со стипендией. Список программ и подробности можно найти на официальном сайте или сайте национального офиса Erasmus+ в КР.

— В каких городах пройдет ваше обучение?

— Первый семестр я училась в Глазго (Шотландия). 7 января 2025 года переехала в Лахти (Финляндия). В третьем семестре собираюсь учиться в Уэльве (Испания) и затем в Дрездене (Германия).

Фото из архива собеседницы

Моя программа называется «Урбан климат и устойчивость», я первый студент из Кыргызстана в ней и представляю Центральную Азию. Комиссия отобрала интернациональную группу магистрантов — нас 22 студента из 18 стран, в том числе из Кореи, США, Индии, Албании, Камбоджи, Канады, Нигерии.

Эта программа уже изменила мое понимание мира, познакомила с разными культурами и дала уникальную возможность учиться и жить в разных государствах. Я бы хотела поделиться своим опытом учебы за границей с теми, кто ищет возможности исследовать мир и развиваться.

— Как вам дается учеба?

— Учиться интересно с точки зрения изучения теорий того, чем я занималась на практике в Бишкеке. Есть сложные для меня пары по картированию, вычислению и астрофизике. Есть языковой барьер, но я стараюсь больше общаться с носителями и погружаться в местный контекст.

Фото из архива собеседницы

— Глазго, где я жила во время первого семестра, был самым индустриальным городом в Великобритании с загрязненным воздухом в начале XIX века, но благодаря грамотному управлению стал городом технологий и образования. В целом Шотландия похожа на южный берег Иссык-Куля, где много гор и пляжей. Климат мягкий, но много дождей.

Больше всего меня поразило гостеприимство шотландцев, которое чувствуется даже на улице. В Глазго можно часто встретить улыбающихся пенсионеров, которые подрабатывают, чтобы не сидеть дома. Шотландия известна замками, мужчинами в юбках (килтах) и блюдом хаггис, которое точь-в-точь похоже на кыргызское блюдо быжы. Женская вариация килта похожа на кыргызский наряд белдемчи.

Финляндия оказалась более солнечной, чем Великобритания, хотя это одна из самых холодных стран в мире. Здесь едят мясо оленей, которые для кыргызов считаются священными животными. Также я была удивлена, что у финского есть схожесть с тюркскими языками. Например, Suomen presidentti похоже на «Финляндиянын президенти» на кыргызском, а Minun nimeni переводится как «Меня зовут»/«Менин атым».

Здесь снежно и морозно, как зимой в Кыргызстане, но воздух не загрязненный. Финляндия является передовым государством в развитии энергоэффективности, общественного транспорта, переработке мусора и других экопрактиках. Финны перемещаются по городу на велосипедах даже зимой, которая длится три-пять месяцев.

— В мире происходит сильная урбанизация: 70 процентов людей будут жить в городах к 2050 году, по данным «ООН-Хабитат». В то же время города являются островками тепла и таким образом сильнее подвержены последствиям изменения климата.

Изменение климата в Кыргызстане характерно ежегодным рекордным повышением температуры летом, учащением волн жары, изменением режима осадков и паводками из-за особо интенсивного повышения температуры весной.

— Можно ли сказать, что Бишкек — комфортный город для проживания в нем сегодня?

— Две основные проблемы, которые делают Бишкек непривлекательным и опасным для жизни людей, — пробки и смог. К сожалению, некоторые действия властей происходят без учета заключений специалистов, которые есть в Кыргызстане. Это происходит из-за закрытых проектов, которые теперь не выносят на общественное обсуждение, или даже коррупционных схем и лоббирования чьих-то интересов. Государству нужно больше сотрудничать с экспертным, академическим и гражданским сообществами для решения экологических проблем.

Фото из архива собеседницы

— Бишкекчане, к сожалению, полностью не осознают, какой вред их здоровью наносит загрязненный воздух. Столица Кыргызстана на данный момент — это газовая камера медленной смерти. Необходимы комплексные меры, но приоритетом является энергоэффективность жилой застройки, чтобы сократить отопление любым видом топлива, в том числе углем и газом. Согласно нескольким исследованиям, печное отопление частного сектора является основным источником смога в отопительный период в городе.

— Как массовая вырубка деревьев скажется на экологии в столице Кыргызстана?

— В Бишкеке резко континентальный климат — суровая зима и жаркое лето. В таких условиях критически важно искусственно создавать благоприятный микроклимат для жителей через благоустройство и планировку. К примеру, по всему городу нужно сажать именно широколиственные деревья, которые создают тень и дают влагу, а не туйки.

Фото из архива собеседницы

К сожалению, у нас застраивают зеленые территории в микрорайонах, парках, вокруг города, мэрия асфальтирует деревья и кустарники при расширении дорог. Расширение дорожного полотна для сокращения транспортных заторов является заблуждением.

— В часы пик в Бишкеке, кажется, остается только один вариант — ходить пешком. Как решить проблему пробок?

— Проблема затронула многие города и имеет понятное математическое решение. Властям и горожанам необходимо принять то, что в Бишкеке нужно сокращать автомобилизацию. В столице курсирует более полумиллиона машин, хотя город рассчитан только на 40 тысяч. Надо улучшать общественный транспорт, сделав его комфортнее, быстрее и дешевле для передвижения, чем на личном авто.