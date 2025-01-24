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Общество

В конце января в отдельной части Бишкека не будет воды

28 и 29 января в отдельной части Бишкека временно приостановят подачу питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Причина отключения связана с проведением ремонтно-восстановительных работ на городских водопроводных сетях.

28 января
Вода будет отключена с 10.00 до 20.00.

Район отключения, ограниченный улицами:
• улицы Скрябина — Тыныстанова — Радищева — Панфилова — Медерова до улицы Горького — Толстого — Панфилова.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

29 января 
В Лебединовке с 09.00 до 24.00 будет прекращена подача воды.

Район отключения:
• улица Лермонтова, проспект Победы, БЧК (на восток), улицы Садовая, Ленина, Гражданская на север до БЧК, северная сторона «Городка энергетиков».

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за неудобства и настоятельно рекомендует населению и организациям заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/317901/
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