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Общество

В Газе более 17 тысяч детей стали сиротами — ООН

В Газе более 17 тысяч детей остались без родителей. Об этом сообщил сайт ООН.

По его данным, многие дети искалечены или оказались без доступа к самым базовым удобствам.

Как отметили в ООН, около 1 миллиона детей сейчас нуждаются в неотложной психосоциальной помощи для преодоления депрессии, тревожности и суицидальных мыслей.

Сообщается, что 150 тысяч беременных женщин и молодых матерей лишены базового медицинского ухода. Некоторые дети «умерли до своего первого вздоха», погибнув с матерями при родах из-за ужасных условий.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/317911/
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