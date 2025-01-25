В Газе более 17 тысяч детей остались без родителей. Об этом сообщил сайт ООН.

По его данным, многие дети искалечены или оказались без доступа к самым базовым удобствам.

Как отметили в ООН, около 1 миллиона детей сейчас нуждаются в неотложной психосоциальной помощи для преодоления депрессии, тревожности и суицидальных мыслей.

Сообщается, что 150 тысяч беременных женщин и молодых матерей лишены базового медицинского ухода. Некоторые дети «умерли до своего первого вздоха», погибнув с матерями при родах из-за ужасных условий.