В России начали продавать «доллары» с Трампом, превращающимся в Путина

В РФ начали продавать «доллары» с изображением Дональда Трампа, превращающегося во Владимира Путина. Сувенирные банкноты номиналом $100 появились на российских маркетплейсах.

Сувенирную купюру можно приобрести на нескольких онлайн-площадках за 500 рублей.

На обратной стороне банкноты разместили известное фото Дональда Трампа с митинга в Пенсильвании, где он сразу после покушения, подняв руку, покидает трибуну в окружении своих охранников.

А фото Владимира Путина, на котором он стоит за трибуной с микрофонами, тоже можно увидеть только при ультрафиолетовом свете.

Продавец указывает, что «для печати используется специальная бумага с водяными знаками», а нумерация для всех банкнот единая. Также отмечено, что эти сувенирные купюры выпущены ограниченным тиражом.