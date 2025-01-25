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Общество

В России начали продавать «доллары» с Трампом, превращающимся в Путина

В РФ начали продавать «доллары» с изображением Дональда Трампа, превращающегося во Владимира Путина. Сувенирные банкноты номиналом $100 появились на российских маркетплейсах.

Сувенирную купюру можно приобрести на нескольких онлайн-площадках за 500 рублей.

На обратной стороне банкноты разместили известное фото Дональда Трампа с митинга в Пенсильвании, где он сразу после покушения, подняв руку, покидает трибуну в окружении своих охранников.

А фото Владимира Путина, на котором он стоит за трибуной с микрофонами, тоже можно увидеть только при ультрафиолетовом свете.

Продавец указывает, что «для печати используется специальная бумага с водяными знаками», а нумерация для всех банкнот единая. Также отмечено, что эти сувенирные купюры выпущены ограниченным тиражом.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/317913/
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