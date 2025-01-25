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Общество

США заморозили помощь всем странам, кроме Египта и Израиля

Государственный секретарь США Марко Рубио заморозил финансовую помощь всем странам, кроме Египта и Израиля. Об этом сообщило Reuters.

По данным издания, срок заморозки составляет 90 дней. В это время помощь не будет получать и Украина.

Reuters со ссылкой на источники в Агентстве США по международному развитию отмечает, что официальные лица, ответственные за проекты в Украине, уже получили указание прекратить работу.

«Замораживание этих международных инвестиций приведет к тому, что наши международные партнеры будут искать других финансовых партнеров — скорее всего, конкурентов и противников США, чтобы заполнить эту брешь и сократить влияние Соединенных Штатов, чем дольше будет продолжаться это незаконное удерживание средств», — раскритиковал решение источник Reuters в Конгрессе США, пожелавший остаться анонимным.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/317923/
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