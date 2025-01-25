Более 13 тысяч кубометров снега принудительно спущено на трассе Бишкек — Ош. Об этом сообщили в МЧС.

Фото МЧС. Более 13 тысяч кубометров снега принудительно спущено на трассе Бишкек — Ош

На автодороге Бишкек — Ош произведен принудительный спуск снежных лавин. Сегодня оперативная группа МЧС и артиллерийский расчет Министерства обороны продолжат мероприятия по принудительному спуску снежных лавин на участках трассы в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.

Напомним, на перевале Тоо-Ашуу ранее под лавину попали шесть автомашин и микроавтобус. Спасатели извлекли из авто, полностью оказавшегося под снежной массой, четырех человек. Одна из пассажирок была без сознания, ее оперативно доставили в больницу.