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Общество

Сотрудников Минприроды предупредили об ужесточении наказания за коррупцию

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора сотрудники Госкомитета национальной безопасности провели разъяснительно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение коррупционных проявлений. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Координационное совещание в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора

«Участникам собрания разъяснили вступившие в силу изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере противодействия коррупции и значительное усиление ответственности за совершение коррупционных преступлений», — говорится в сообщении.

Сотрудникам министерства также рассказали о выявленных ранее коррупционных схемах в сфере геологии и недропользования.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/317926/
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