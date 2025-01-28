Экс-омбудсмен просит президента Кыргызстана освободить Темирлана Султанбекова

Экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун просит президента страны освободить Темирлана Султанбекова из-под стражи. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, он беспокоится в связи с ухудшением состояния здоровья лидера партии «Социал-демократы».

«Как правозащитник, тоже объявлявший многодневную голодовку против незаконных действий властей Акаева и Атамбаева, хорошо знаю, что такая акция крайне опасна. Не хочу, чтобы это закончилось трагедией. Темирлан — чей-то ребенок, и его родители призывают освободить сына», — написал он.

По мнению Турсунбека Акуна, уголовное дело о подкупе голосов избирателей, возбужденное против социал-демократов, вызывает сомнения.

«Участившиеся случаи задержаний, запугивания и арестов членов партии со стороны правоохранительных органов становятся похожими на политические преследования. Это идет вразрез с вашими словами о приверженности демократическому и правовому пути», — обратился он к Садыру Жапарову.

Напомним, 15 ноября прошлого года Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 до 12 февраля 2025-го Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку. Адвокаты говорят, что состояние его здоровья критическое.