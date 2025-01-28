Депутат БГК предлагает сдавать спортплощадки в аренду, а детям сделать бесплатно

Депутат Бишкекского горкенеша Куванычбек Конгантиев предложил пересмотреть условия аренды городских участков, используемых под спортивные объекты, и сделать спортшколы бесплатными для детей. Такое заявление он сделал на заседании постоянной комиссии горкенеша по местному самоуправлению и работе с общественными организациями.

Он поинтересовался у вице-мэра столицы Азамата Кадырова, на каких условиях сдаются участки в столице. Чиновник ответил, что участки сдаются в аренду на 49 лет.

Депутат отметил, что участки выставлены на торги на разных условиях и по разным ценам. Азамат Кадыров пояснил, что участки для коммерческих целей сдаются дороже, чем участки для социальных объектов.

Кубанычбек Конгантиев подчеркнул, что мэрия выставила участок стадиона «Сельмаш» на аренду сроком на 49 лет.

«Можно сказать, передаем в собственность. Вы говорили, что там идет только восстановление, но там бассейн, гостиница и другие объекты. Нужно передать в ГЧП и оговорить другие условия. К примеру, сделать для детей бесплатным посещение секций по футболу и плаванию», — предложил он.

Вице-мэр возразил, что на том месте тренируются спортсмены, которые выступают на международном уровне.

«Есть другие клубы и спортивные секции. Мы делаем все эти действия для эффективного использования бюджетных средств», — сказал чиновник.

Депутат предложил все-таки изменить условия для арендаторов.

«Мы обязаны предоставлять услуги нашим детям. Не все жители могут заниматься спортом на коммерческой основе. Объявим открытые торги для привлечения частных партнеров и изменим условия предоставления участков. Дети смогут бесплатно заниматься на этих полях и посещать бассейны. Я считаю, что цена для участка занижена», — отметил он.