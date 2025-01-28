В мэрии Бишкека рассказали, сколько улиц Первомайского района отремонтируют

В центре Бишкека отремонтируют 28 улиц и 7 тротуаров. Об этом сообщил заместитель акима Первомайского района Медет Кубатбеков на заседании постоянной комиссии столичного горкенеша по местному самоуправлению и работе с общественными организациями.

По его словам, также будут отремонтированы мосты на улице Ленинской и жилмассиве «Мурас-Ордо».

«В целом протяженность дорог, которые планируется отремонтировать, составляет 16 тысяч 446 метров, площадь — 125 тысяч квадратных метров», — проинформировал он.