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Общество

В мэрии Бишкека рассказали, сколько улиц Первомайского района отремонтируют

В центре Бишкека отремонтируют 28 улиц и 7 тротуаров. Об этом сообщил заместитель акима Первомайского района Медет Кубатбеков на заседании постоянной комиссии столичного горкенеша по местному самоуправлению и работе с общественными организациями.

По его словам, также будут отремонтированы мосты на улице Ленинской и жилмассиве «Мурас-Ордо».

«В целом протяженность дорог, которые планируется отремонтировать, составляет 16 тысяч 446 метров, площадь — 125 тысяч квадратных метров», — проинформировал он.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/318136/
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