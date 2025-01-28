В одной из школ-интернатов Бишкека детям приходится жить в учебных помещениях

Детям в школе-интернате № 71 в Бишкеке приходится жить в классах, а школьники из 12-го микрорайона вынуждены посещать школы в соседнем микрорайоне. Об этом сообщила депутат Татьяна Кузнецова на заседании постоянной комиссии по экономике, бюджету, финансам и инвестициям Бишкекского городского кенеша.

По словам депутата, в 2014 году муниципальная школа была преобразована в интернат для детей-сирот, однако строительство общежития, предусмотренного для воспитанников, так и не завершили.

«Из школы сделали интернат, но строительство общежития так и не закончили. Сейчас классы переоборудованы под жилые помещения. В этом интернате учатся дети со всей страны, включая Бишкек», — пояснила Кузнецова.

Она предложила переселить воспитанников в интернат № 1 и восстановить в здании работу обычной школы, чтобы вернуть образовательное учреждение жителям 12-го микрорайона.

В управлении образования столицы сообщили, что планируют преобразовать интернат в лицей. Однако точные сроки реализации проекта пока не названы.

«Классы в здании школы действительно переоборудованы под комнаты для проживания воспитанников», — подтвердили в муниципалитете.