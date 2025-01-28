Аппарат омбудсмена и «Кабар» выселили из бывшего здания МИД раньше срока

С переездом администрации президента и кабмина в «Ынтымак Ордо» свои локации сменили и многие другие министерства и ведомства. В освободившееся здание правительства на Старой площади переехали Министерство экономики и Министерство иностранных дел, также передав свои здания другим ведомствам.

В здание МИД временно переехали аппарат омбудсмена и Национальное информационное агентство «Кабар». Они расположились там временно, пока в их зданиях завершится ремонт. Они не ремонтировались с советских времен и выглядели по нынешним меркам потрепанно.

Ремонт в обоих зданиях не завершен, но сотрудников аппарата акыйкатчи и журналистов «Кабара» вынудили спешно покинуть здание сотрудники Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, которые приехали со всей своей мебелью, техникой и другим имуществом, заставили ими коридоры, не согласовав свои действия заранее.

Сотрудники аппарата омбудсмена и Госагентства пожаловались 24.kg на возникшие между ними стычки. Одни не вывезли вещи, другие не могут заехать и нормально работать, другие не могут вывезти свои вещи из-за обставленных коридоров. Обе стороны винят в этом руководителей аппаратов, которые должны были согласовать все заранее и не причинять неудобств своим сотрудникам.

В итоге работников аппарата омбудсмена и журналистов вынуждают работать из дома. И если в здании аппарата акыйкатчи ремонт вот-вот завершится, то сотрудники «Кабара» смогут вернуться к своим рабочим местам не раньше месяца.

А работники Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии начали заселяться в бывшее здание МИД и временно не работают.

«В столице много недвижимости, необходимо упорядочить архивные материалы, подключить компьютеры к новым системам, провести проверку необходимых программ. Работа по возможности будет вестись в выходные», — сообщило госагентство.